Criança de 2 anos morre afogada em piscina durante aniversário da bisavó, em Mato Grosso do Sul

Uma garota, de 2 anos, morreu afogada na piscina durante a comemoração do aniversário da bisavó, em uma chácara, em Coxim, no Mato Grosso do Sul, no último sábado (13). De acordo com o relato da polícia, a menina se afogou enquanto a família socorria outra criança, que havia quebrado o braço jogando vôlei.

Durante o socorro, a menina saiu de perto dos pais e só foi encontrada já desacordada na piscina. Ainda segundo o órgão, a morte da menina foi informada pela funerária, que revelou o óbito da criança no Hospital Regional de Coxim. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a garota não sobreviveu.

O caso também foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Coxim como morte a esclarecer.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)