Criança de 12 anos impede que pai esfaqueie a mãe até a morte

Um menino de 12 anos não deixou que o pai esfaqueasse a mãe até a morte, durante uma tentativa de feminicídio. Após uma discussão por ciúmes, Cristiano Geraldo da Silva, de 34 anos, atingiu a esposa, Márcia Prudêncio da Rocha, de 33 anos, com uma facada no pescoço. O homem está foragido. O crime aconteceu no último domingo (11), no Riacho Fundo II, Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

Para evitar o crime, o adolescente segurou o pai e não deixou que ele matasse a companheira. A vítima foi socorrida por familiares e está internada, fora de perigo, no Hospital Regional de Taguatinga. A justiça já decretou a prisão temporária do suspeito, que utilizou um veículo Classic de cor preta, placa JGW-5960-DF, para fugir.

Cristiano Geraldo da Silva - Acusado do crime (Reprodução: Metrópoles)

Qualquer informação sobre o paradeiro do acusado pode ser repassada à Polícia Civil no telefone 197, o sistema de denúncia é anônimo.