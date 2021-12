Criança autista fica três dias trancada dentro de casa com o corpo da mãe morta

Uma criança autista, de 7 anos, ficou trancada dentro de casa com o corpo da mãe durante três dias, em Goiânia. A mulher teria sofrido um mal súbito e estava caída ao lado da máquina de lavar, no fundo da residência.

Segundo o delegado Marlon Souza, não se sabe ao certo o tempo que o corpo de Renata Duarte de Oliveira, de 28 anos, ficou naquele local. No entanto, o cadáver já estava em processo de decomposição, com mau cheiro e presença de moscas.

“Pelo estado de putrefação do corpo da vítima, provavelmente o tempo que ele estava ali é de três a cinco dias”, explicou o investigador.

A menina só conseguiu falar com os vizinhos depois de alguns, quando conseguiu destrancar o portão da residência, que possui muros altos. A criança chegou a tentar pedir socorro pelo celular, mas o aparelho não estava conectado na internet. Ela foi encontrada bastante suja, mas se alimentava com o que tinha dentro da casa.

As informações preliminares dos médicos legistas indicam que a mãe morreu de causas naturais. Ela sofria com sintomas agudos de diabetes.

Pedido de ajuda

De acordo com o delegado, a criança chegou a tentar pedir socorro. Usou o celular para avisar conhecidos e até fez imagens da mãe caída. Acontece que o aparelho estava sem sinal de internet e os pedidos de ajuda não chegaram.

“O cenário não indica qualquer atitude de violência. A casa estava organizada. Não havia perfuração de arma de fogo ou arma branca e nem sangue espalhado”, afirma o delegado.