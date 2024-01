Covid: Identificada no Brasil nova subvariante ômicron, que leva a casos de hospitalização

O Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso realizou o sequenciamento e identificação de uma nova subvariante do coronavírus, chamada de JN 2.5, durante uma pesquisa conduzida entre 16 e 18 de janeiro. Essa cepa, uma variação da Ômicron, é inédita no Brasil, mas já foi detectada em outros países como Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido.

Ao longo da pesquisa, quatro pacientes do sexo feminino testaram positivo para a subvariante, todas apresentando quadros graves de covid-19, com necessidade de hospitalização. Uma das pacientes morreu, sendo que ela já possuía doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). As outras três pacientes receberam alta médica, estão estáveis e permanecem em isolamento domiciliar sob acompanhamento da Vigilância Municipal (a cidade não foi especificada).

VEJA MAIS

A Secretaria de Saúde destaca que, embora a descoberta seja relevante, não há motivo para pânico. No entanto, ressalta a importância de permanecer alerta aos sintomas gripais e utilizar máscaras em casos de suspeita de gripe ou resfriado. Além disso, enfatiza a necessidade de lavar as mãos com sabão e/ou higienizar com álcool 70%.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Alessandra Moraes, destaca que é crucial procurar a unidade de saúde mais próxima ao surgirem sintomas e reforça a importância da vacinação contra o coronavírus como medida eficaz na prevenção da doença. A SES continua monitorando o vírus e identificando a classificação de risco.