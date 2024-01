Belém está sem vacinas Pfizer bivalente, Varicela, Meningo C e a DTP, informa Sesma

As unidades de saúde da rede municipal (UMS) de Belém estão desabastecidas de quatro tipos de vacinas, segundo o que foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Nesta terça-feira (16), os imunizantes Pfizer bivalente, Varicela, Meningo C e a DTP estavam em falta na capital paraense. Usuários das USM relataram os transtornos enfrentados na busca por imunização.

O imunizantes em falta seriam a Pfizer bivalente, que garante proteção contra a covid-19 e suas variantes; a Varicela, que protege contra o vírus transmissor da catapora; a Meningo C, que é aplicada entre os 3 e 5 meses de vida e evita a meningite e a meningococcemia, uma infecção generalizada e grave; já o DTP, a vacina tríplice bacteriana (DTP), é indicada para prevenir a difteria, o tétano e a coqueluche (ou pertussis).

Ainda na tarde de terça-feira, a equipe da Redação Integrada de O Liberal esteve em três postos de vacinação da capital paraense: UMS Condor, UMS Jurunas e UMS Fátima. No local, vários usuários relataram a falta de vacinas contra a influenza e a covid-19. Carolline Assunção da Silva Otero, fisioterapeuta, esteve no local e relata ter enfrentado problemas para conseguir vacinar os pais e a sogra.

“Desde o dia 4 de janeiro, os meus pais, que já são idosos, e a minha sogra, estão vindo à procura aqui na unidade de Fátima, em busca da vacinação do covid. Porque, como eles já são idosos, tem que ter o esquema de seis em seis meses [de vacina]. As duas vindas deles aqui, foi informado que a vacina não está disponível, que ainda não tem na rede”, relata a fisioterapeuta.

Carolline Assunção da Silva Otero (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Para Carolline, a maior preocupação é manter os pais em segurança diante dos casos de virose que aumentam no período chuvoso.

“O que nos preocupa é o fato deles serem idosos, e são do grupo de risco. Estarem expostos numa situação dessa é complicado, e ter vindo na unidade e não ter nem ideia de quando vai chegar aqui em Belém [a vacina], nem quando vai estar disponibilizado aqui na unidade. Então, a nossa maior preocupação realmente é esse tempo da vacina deles, que já se passou mais de seis meses. E essa exposição, ainda mais com essa alteração climática que a gente está passando agora aqui pra nossa região, onde os índices de doenças infecto contagiosas aumentam muito, principalmente do covid”, afirma.

Nas outras unidades, pessoas que não quiseram se identificar também relataram as mesmas situações. Disseram que os funcionários das UMS teriam dito que as vacinas que estão em falta seriam repostas nas próximas semanas, sem data específica.

UMS Fátima (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Imunizantes

Segundo a Sesma, no caso da vacina bivalente contra a covid-19, a secretaria solicitou uma nova remessa e a previsão é que Ministério da Saúde envie novas doses ao Estado do Pará ainda nesta semana. Já os imunizantes Meningo C e a DTP estão em falta nacionalmente.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a vacina Meningo C está sendo substituída, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, pela Meningo ACWZ, que protege contra a meningite tipo C e mais três cepas. Em relação à DTP, a orientação do Ministério da Saúde é que ela seja substituída pela vacina pentavalente. Sobre a vacina contra a Varicela, a Sesma aguarda o repasse do Ministério da Saúde.