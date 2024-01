Vacina é a principal forma de se prevenir contra infecções respiratórias, reforça Sespa

Tosse, espirro, coriza, dor de garganta são alguns dos sintomas gripais, decorrentes de infecção por diversos vírus respiratórios. Por isso, neste período de chuvas intensas, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) ressalta a importância de a população paraense reforçar as medidas preventivas para se proteger, sendo a principal delas a vacinação contra a Influenza e covid-19, disponível nos postos de saúde em todo o Estado do Pará.

A vacinação contra a Influenza na Regiã​o Norte prossegue até o dia 29 de fevereiro para os grupos prioritários. Já a vacina bivalente contra a covid-19 está disponível tanto para os grupos prioritários, que devem tomá-la como reforço anualmente a partir deste ano, como para as pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal contra a doença iniciado em 2021.

Coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde lembrou que a população da região Norte começou a se vacinar antes do restante do Brasil exatamente para evitar possíveis casos graves de influenza, durante o inverno amazônico, que ocorre de novembro a maio. "Então, mesmo quem a pessoa já tenha tomado a vacina contra a Influenza no primeiro semestre de 2023, precisa tomar a dose que vem sendo oferecida desde novembro de 2023, para atravessar o período chuvoso mais protegido”, alertou.

Entre os vírus respiratórios que mais acometem a população atualmente estão o vírus SARS-CoV-2, causador da pandemia de covid-19, e o vírus Influenza, também chamado de vírus da gripe, o qual tem como principal complicação a pneumonia, mas outros vírus também acometem a população em menor escala. Independentemente do tipo de vírus, essas infecções apresentam um quadro clínico muito semelhante que requer cuidados para não se agravar.

Segundo a diretora do Departamento de Epidemiologia, Daniele Nunes, a população precisa fazer a sua parte resgatando e valorizando as medidas preventivas. “Uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por SRAG é a vacinação contra a covid-19 e Influenza, pois as vacinas são seguras e eficazes contra doenças imunopreveníveis”, afirmou.

“O uso de máscara, por exemplo, é fundamental tanto por quem quer se prevenir, quanto por quem já está doente, pois essa atitude reduz a propagação de vírus no ambiente por espirros e tosse, evitando que outras pessoas também adoeçam”, acrescentou a diretora.

Prevenção

Para que casos de síndrome gripal e SRAG não cresçam é importante que a população adote as seguintes medidas preventivas:

• Realizar a vacinação anual contra a covid-19 e Influenza;

• Realizar etiqueta respiratória: cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após o uso;

• Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar;

• Usar álcool em gel no caso de não haver disponibilidade de água e sabão;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• Realizar a limpeza e desinfecção de ambientes;

• Manter os ambientes ventilados;

• Evitar aglomerações (comuns no período chuvoso), locais fechados e mal ventilados e contato próximo com pessoas doentes;

• Usar máscara cirúrgica se estiver com síndrome gripal ou fizer parte dos grupos prioritários (imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);

• Manter hidratação e alimentação saudável.