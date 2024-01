Vacinas contra covid-19 em crianças e adolescentes têm efetividade de quase 90%

Uma nova nota técnica divulgada nesta segunda-feira (22) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) destaca que as vacinas contra a covid-19 utilizadas em crianças e adolescentes têm uma efetividade de quase 90%, sendo raramente relatados efeitos adversos graves. Os cientistas responsáveis pelo texto coordenam o Projeto VigiVac, que monitora dados de vacinação, incluindo adesão, efetividade e ocorrência de eventos adversos.

A nota enfatiza que as vacinas CoronaVac, desenvolvida pelo Butantã, e a BNT162b2, da Pfizer, apresentam alta efetividade contra a infecção e, especialmente, contra a hospitalização por covid-19. "A CoronaVac registrou uma taxa de 5% para eventos leves, enquanto a Pfizer teve raros relatos de eventos adversos graves", destaca a Fiocruz.

VEJA MAIS

Vacinas oferecem proteção contra a chamada "covid longa"

Além disso, as vacinas oferecem proteção contra a chamada "covid longa", uma condição em que os sintomas persistem após a fase aguda da doença, afetando até 30% dos casos. A vacinação reduz em 41% o risco de crianças e adolescentes desenvolverem a covid longa, com uma proteção ainda maior (61%) para crianças até seis meses após a última dose.

A Fiocruz ressalta que esses resultados evidenciam a eficácia das vacinas contra a covid-19, mesmo em casos de "falha vacinal", onde a pessoa não é totalmente protegida da infecção. As vacinas demonstram ser eficazes na prevenção de formas graves da doença e de suas complicações residuais.

Fundação alerta para a baixa adesão à vacinação

A fundação alerta para a baixa adesão à vacinação, destacando que a covid-19 foi a principal causa de morte por doença prevenível por vacina em menores de 19 anos, no período entre agosto de 2021 e julho de 2022. Apesar disso, a cobertura vacinal no Brasil ainda está abaixo do esperado, sendo inferior a 25% na faixa etária de 3 a 4 anos de idade com duas doses.