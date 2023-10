Corpos de PMs desaparecidos no Distrito Federal são encontrados no fundo de rio

Dois policiais militares (PMs) de Goiás que desapareceram após entrar no Rio São Bartolomeu, no entorno do Distrito Federal, foram encontrados mortos no fim da noite desta terça-feira (3). Os corpos das vítimas estavam a aproximadamente 50 metros da margem do rio e a uma profundidade de 15 metros.

VEJA MAIS

Por volta das 17h50, os policiais se envolverem em uma perseguição na região próxima ao município de Cristalina e acabaram entrando no rio São Bartolomeu, onde desapareceram. Os corpos só foram encontrados após seis horas de busca, por volta das 23h40.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, as condições no rio São Bartolomeu eram extremamente desafiadoras para as equipes de mergulho, com águas turvas, muita lama e galhadas submersas.

“Esses fatores dificultaram significativamente o trabalho das equipes náuticas de mergulho, que se esforçaram incansavelmente para localizar as vítimas”, informou a corporação em nota.

Os corpos das vítimas foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Os PMs foram identificados como o cabo W. Silva e o soldado Nóbrega.

Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal utilizaram lanchas e mergulhadores nas buscas. Para fazer o socorro, foram necessárias equipes de bombeiros de Luziânia, de Cristalina e do Distrito Federal. O Rio São Bartolomeu fica entre Luziânia e Cristalina, municípios goianos que compõem o Entorno do DF.

*Beatriz Rodrigues, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira