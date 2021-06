Corpo sem cabeça, braços e pés é encontrado em rio

Bombeiros realizaram a retirada de um cadáver, na manhã desta terça-feira (29), do rio Aquidauana, na região conhecida como Cachoeira da Ilha, em Mato Grosso do Sul. O corpo estava sem cabeça, braços e pés. De acordo com o portal Campo Grande News, os restos mortais devem passar por exames de DNA durante investigação policial.

O delegado de Aquidauana, Jackson Vale, responsável pelas investigações, explicou que “aparentemente ele [o corpo] ficou muitos dias na água e bastante lesionado devido às pedras do rio”.

Pela impossibilidade de ser realizado exame por digitais, serão realizadas comparações genéticas na investigação. “Iremos levantar ocorrências de pessoas desaparecidas durante os últimos dias e, partindo das famílias, vamos fazer exame de DNA para tentarmos identificar”, relatou o delegado.

O corpo foi encontrado por um vendedor que tirava fotos da cachoeira, na tarde de segunda-feira (28).

Vale afirmou que houve dificuldade para que o cadáver fosse retirado por conta do estado avançado de decomposição, além de ter ficado preso em uma pedra.

Equipes dos bombeiros e da Polícia Civil trabalharam no local até a retirada do corpo.