Corpo feminino com sinais de tortura é encontrado por PM dentro de lixeira a céu aberto

Um corpo foi encontrado enrolado em uma lona, em uma lixeira a céu aberto, na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. Ao lado do cadáver, os policiais encontraram um bilhete do possível executor do crime.

Os populares da localidade encontraram o corpo, por volta das 6h de manhã, quando estavam saindo para trabalhar. De acordo com as testemunhas, o cadáver, que não foi identificado, mas trata-se de uma mulher, que aparenta ter entre os 20 e 25 anos, estava envolto em uma lona e amarrado com fita adesiva em meio ao lixo.

A Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Os agentes identificaram ao lado do corpo apresentava sinais e asfixia e tortura. Um bilhete foi encontrado ao lado do cadáver com a seguinte mensagem: “Morri porque joguei com L7 CDCU”. Os policiais acreditam ser do autor do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.