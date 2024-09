Corpo encontrado em quintal pode ser da advogada Anic Herdy, desaparecida há 7 meses

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) encontrou, na noite desta quarta-feira (25/9), restos mortais que podem ser de Anic Herdy, advogada que está desaparecida desde fevereiro deste ano. O corpo foi encontrado concretado no quintal da casa de Lourival Correa Netto Fadiga, conhecido como Gordo, o principal suspeito pelo crime.

A localização do cadáver fez parte de uma operação da PCRJ, realizada no mesmo dia em que Lourival prestou depoimento na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, onde ele confessou o crime e informou que havia enterrado o corpo no quintal da casa dele.

Agentes do 105ª DP, em Petrópolis, encontraram o corpo em estágio avançado de decomposição na casa localizada na rua Alberto Sabin, em Teresópolis, região Serrana do Rio.

VEJA MAIS

De acordo com a CNN Brasil, a delegada do caso, Cristiana Onorato, disse que o corpo é claramente de uma mulher de cabelos escuros e estava com o mesmo vestido que Anic foi vista pela última vez. Além disso, havia um torniquete no pescoço e estava enrolado em um plástico bolha.

A polícia levou algumas horas para concluir a retirada e precisou utilizar uma britadeira para escavar o local, para que o corpo não fosse danificado. Os agentes conseguiram retirar os restos mortais por volta das 21h30 desta quarta (25).

Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Teresópolis. Se a perícia conseguir fazer a identificação do corpo por meio de datiloscopia, processo de identificação de pessoas através das impressões digitais, não será necessário a realização do exame de DNA para confirmar que se trata de Anic Herdy. Porém, ainda é necessário aguardar a conclusão da perícia.

Relação de Lourival com a advogada

Ainda conforme a CNN Brasil, Fadiga afirma que era amante de Anic e que o crime foi encomendado pelo marido dela, Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos. No depoimento que deu à Justiça, Lourival declarou que uma conversa entre ele e Benjamin planejando o crime foi captada por uma câmera da casa do idoso.

De acordo com a defesa de Lourival, as câmeras foram apreendidas a pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ). A defesa não informou quais seriam as motivações do crime.

No entanto, a delegada do caso afirmou que, até o momento, não há indício da participação de Benjamim no crime.

Relembre o caso

Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 54 anos, desapareceu no fim da manhã de 29 de fevereiro deste ano, pouco após deixar a pé um shopping de Petrópolis, na região serrana do Rio.

No mesmo dia do desaparecimento de Anic, Benjamin Cordeiro Herdy, marido dela, recebeu mensagens de um dos celulares utilizados por ela. Os textos exigiam pagamento de resgate no total de R$ 4,6 milhões. As mensagens orientavam ainda que a casa da família estava sendo monitorada em tempo real e que ninguém deveria acionar a polícia.

O resgate exigido pelos sequestradores foi pago nos dias seguintes, mediante transferências bancárias e saque em espécie.

A Polícia Civil de Petrópolis só foi acionada duas semanas após o desaparecimento. Os agentes foram informados do desaparecimento após a denúncia de uma filha de Benjamin, que chegou a gravar uma conversa entre o idoso e Lourival.

Desde o começo, a principal linha de investigação é a de que a advogada tenha sido sequestrada por Lourival Correa Netto Fadiga, que era homem de confiança da família. Lourival e mais três pessoas estão presos desde março, acusados de extorsão mediante sequestro.

O inquérito da Polícia Civil do Rio indiciou quatro pessoas. Lourival Correa Netto Fadiga é acusado de ser o mentor do crime. Além deles, um casal de filhos e uma mulher, que teria um relacionamento com Lourival, também respondem como cúmplices.

Anic Herdy era advogada e estudante de Psicologia. Ela estava casada há duas décadas com Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos. Benjamin é herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio. O casal vivia em Petrópolis, na serra fluminense.