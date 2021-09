Corpo é encontrado perto de cemitério de animais

Na manhã desta sexta-feira (03), o corpo de um homem, não identificado, foi achado morto, em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

Ele estava em uma região de mata próximo a um cemitério de animais e foi encontrado por um funcionário do estabelecimento.

O corpo trajava apenas um short verde e já estava em estado de decomposição. A polícia isolou a área e peritos e do IML fizeram a remoção. A polícia investiga o caso.