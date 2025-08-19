Corpo é encontrado dentro de caixote no meio de avenida

Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (19/8) dentro de um caixote de madeira no meio da Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A identidade da vítima e as circunstâncias da morte são desconhecidas.

Seguno do G1 RJ, o episódio foi na pista central, sentido Centro, na altura do Hospital Federal de Bonsucesso, no horário de pico do trânsito matinal.

O Globocop registrou PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) isolando a área.