Corpo de recém-nascido é encontrado por populares em rodovia

Um recém-nascido foi encontrado morto às margens da rodovia AM-101, que liga Manaus a Itacoatiara (AM), no sábado (12). O corpo do bebê que tinha poucos dias de vida estava dentro de um saco de lixo. As informações são do portal D24am.

A causa da morte não foi revelada. O corpo foi encontrado por populares sendo devorado por animais, abandonado na entrada de uma fazenda. Um morador viu o bebê morto quando foi jogar o lixo da residência e, em seguida, acionou a polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O órgão busca descobrir o responsável pelo descarte do corpo no local. Até o momento, não há suspeitos.