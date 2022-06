Corpo de influenciador morto nos EUA será trazido para o Brasil; cinzas de cão não foram liberadas

O corpo do brasileiro Jesse Koz, que morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos, deve chegar no próximo domingo (5) ao Brasil, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP). A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pela família do jovem. As cinzas do cão Shurastey - que sempre o acompanhava e também morreu no acidente - não virão com influencer.

VEJA MAIS

A despedida de Jesse vai ocorrer em Balneário Camboriú (SC) onde o influencer nasceu. O velório está marcado para ocorrer na segunda-feira (6), no Crematório Vaticano. De manhã, a cerimônia será voltada para amigos e familiares do influenciador, e de tarde, o local ficará aberto para homenagem do público.

O companheiro fiel de Jesse, o cão Shurastey- que também morreu no acidente de carro - foi cremado, nesta semana, ainda nos Estados Unidos. Entretanto, a família do influenciador não conseguiu autorização para transladar as cinzas do cachorro junto com o corpo do rapaz.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)