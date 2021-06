Corpo com sinais de tortura teve pés amarrados e cabeça esmagada a pauladas

Um corpo foi encontrado jogado no chão com sinais de espancamento e todo ensanguentado, com os pés amarrados, na noite da última quarta-feira (9), no Distrito de Indubrasil, em Campo Grande. Os suspeitos são dois funcionários de uma fazenda que teriam se envolvido em uma briga com a vítima. As informações foram divulgadas pelo Topmídia News

A polícia foi acionada e ao chegar no local, encontrou Evandro Pereira de Lima, de 41 anos, morto com sinais de agressão e com os pés amarrados, bastante machucado. Adjexander da Rocha Monteiro, e o Johnny Willian da Silva Venâncio, estavam próximos do corpo e foram algemados, e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

No local, Adjexander confessou que a vítima foi até a casa dele e o matou. Segundo o Boletim de Ocorrência, a perícia foi acionada e testemunhas foram encaminhadas para a delegacia para prestar depoimento.

A Polícia Civil recolheu um pedaço de madeira de caibro. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac.