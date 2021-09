Conheça 4 exercícios que trazem bem-estar à saúde e fazem bem ao coração

A ausência de uma atividade física no cotidiano pode acarretar em várias doenças que aumentam o risco à saúde cardíaca como a obesidade, o infarto ou um acidente vascular cerebral (AVC). No Dia Mundial do Coração, comemorado nesta quarta-feira (29), vale a pena discutir quais os principais cuidados que se deve ter para manter saudável um dos principais órgãos do corpo humano. As informações são da CNN Brasil.

O que todo mundo sabe é que a alimentação faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Mas, além de comer bem, você deve, se for um adulto, praticar, no mínimo, 150 a 300 minutos de exercício aeróbico, segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ficou com vontade de começar a cuidar melhor da sua saúde? Saiba quais são os quatro exercícios físicos que promovem a sensação de bem-estar e trazem benefícios ao coração:

Caminhada

Uma caminhada ao ar livre é excelente para quem deseja começar a praticar uma atividade aeróbica, porém, sem exigências físicas. Elas podem ser feitas todos os dias no ritmo de cada um com ou sem uma companhia. O importante é se movimentar e banir o sedentarismo.

Corrida

Já a corrida, irá exigir um alto gasto calórico por ser uma atividade que ajuda na redução do peso por causa da sua intensidade. Para quem deseja se manter em uma atividade moderada, a caminhada e a corrida podem ser feitas de associadas, preparando a musculatura e articulação do mesmo jeito.

Natação

Excelente para quem quer praticar uma modalidade que exercite o corpo inteiro. A natação traz ganhos para respiração e um melhor condicionamento físico. Além de ser uma ótima opção para crianças e pessoas acima do peso, pois na água há uma diminuição do impacto nas articulações.

Ciclismo

Uma atividade ideal para as pessoas que estão acima do peso por não ter tantos impactos ao corpo. Pode ser praticado até cinco vezes por semana, mas a quantidade de treinos e a intensidade devem ser recomendadas pelo cardiologista.

Os seis benefícios à saúde promovidas pela atividade física: