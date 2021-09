Conheça o molusco Dragão Azul, espécie pouco encontrada e que come caravelas

Um molusco conhecido como Dragão Azul (Glaucus atlanticus), bem pequeno e dificilmente encontrado em praias, foi visto no litoral de São Paulo. A mulher que encontrou o animal quase o recolheu por achar que se tratava de um pedaço de plástico, mas percebeu que não era isso. O bicho não é venenoso, mas pode soltar uma toxina que queima a pele de quem tocá-lo. As informações são do Metrópoles.

“Quando cheguei perto e vi que aquilo se mexia, a minha primeira reação foi verificar se a onda estava chegando para levar embora”, explica. Antes da água levar o animal de volta ao mar, ela registrou o momento e enviou ao filho, que explicou que se tratava de um Dragão Azul.

(Reprodução: Divulgação)

“Eu nunca tinha visto nem na televisão, só na literatura mesmo. A espécie pode ser conhecida, mas ela estava ali na minha frente. Para resumir, é emocionante se deparar com um serzinho desses”, declara.

Apesar de não ser raro, o “Dragão Azul” aparece muito pouco em mares tropicais, como o brasileiro, o da Austrália, e de países do continente africano. É um animal pequeno frágil e sensível, que se alimenta de caravelas portuguesas e pode provocar queimaduras. Por isso, é importante que não seja tocado.