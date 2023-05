Confusão em batizado: padre expulsa padrinho aos gritos; vídeo

Um batizado no povoado de Santa Cruz, em Propriá, Sergipe, terminou em confusão na última quarta-feira (4). O padre responsável pela cerimônia, identificado como Rony, expulsou um dos padrinhos e se recusou a realizar o batismo de uma das crianças.

O padrinho, Gleidson Alves, de 36 anos, foi expulso pelo padre aos gritos após este afirmar que não iria batizar a criança. Quando Gleidson tentou argumentar, foi repreendido pelo padre, que se exaltou e o expulsou da igreja.

Em entrevista a um portal de notícias local, Gleidson afirmou que a confusão começou quando o padre perguntou o nome da criança e ele teve que confirmar com a esposa. Um sobrinho de Gleidson, Emmersonn Santana, também relatou o ocorrido e considerou a atitude do padre descabida.

Segundo Emmersonn, o padre começou a agir de forma grosseira e ironizou o fato de Gleidson não saber o nome do afilhado, além de insinuar que o padrinho estaria bêbado. "O padre começou a grosseria, dizendo que ele não sabia o nome do afilhado, falou que ele não servia para ser padrinho e nem pai", contou.

Ainda de acordo com Emmersonn, o padre teria dito que os pais da criança haviam escolhido o padrinho na porta de um bar, insinuando que Gleidson estaria bêbado no momento da cerimônia. No entanto, Gleidson negou consumir bebidas alcoólicas.

O vídeo da confusão foi divulgado nas redes sociais e gerou repercussão na região. Até o momento, o padre Rony não se manifestou sobre o ocorrido.