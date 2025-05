Brasil confirma primeiro caso de gripe aviária em granja comercial

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, nesta sexta-feira (16), o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em uma granja comercial no Brasil. O caso foi registrado em uma unidade de reprodução no município de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Segundo o governo federal, trata-se do primeiro registro da doença em uma propriedade de produção comercial de aves no país — os casos anteriores ocorreram apenas em aves silvestres. O vírus circula desde 2006 em regiões como Ásia, África e Norte da Europa.

A ocorrência foi atendida pela Secretaria de Agricultura do Estado na segunda-feira (12). Amostras coletadas foram analisadas em laboratório do Mapa em Campinas (SP), que confirmou a presença do vírus. Após a confirmação, a granja foi isolada e todas as aves foram eliminadas, conforme protocolos sanitários. Uma investigação complementar está em andamento em um raio de 10 quilômetros do local.

Medidas de contenção e impactos no setor

O Mapa esclareceu que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos. “A população pode se manter tranquila quanto à segurança dos produtos inspecionados”, informou o Ministério. A transmissão para humanos é rara, geralmente ocorrendo por contato direto com aves infectadas, principalmente entre trabalhadores do setor.

As autoridades ativaram o plano nacional de contingência, com ações articuladas entre os três níveis de governo para conter o foco e proteger a produção avícola, setor importante para a economia e exportações do país. A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e parceiros comerciais já foram notificados.

A detecção da IAAP em plantel comercial acende alerta no setor, principalmente pelos possíveis impactos nas exportações brasileiras de carne de frango, já que eventuais restrições podem ser impostas por compradores internacionais. O Brasil é um dos maiores exportadores globais do produto.

O Mapa informou que as medidas emergenciais continuam, com equipes técnicas e vigilância ativa na região. O Ministério também reforçou a importância da colaboração dos produtores na notificação de sintomas suspeitos.

O que é a IAAP

A Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) causa mortalidade rápida em aves, muitas vezes sem sinais prévios. Quando há sintomas, eles incluem depressão acentuada, dificuldades respiratórias e alterações neurológicas. Também são comuns coloração azulada (cianose) e necrose na crista e barbela, além de queda na postura e ovos com casca fina ou sem cor.

Na necropsia, observam-se edemas, hemorragias, necroses e congestão em diversos órgãos e na pele, o que auxilia no diagnóstico da doença.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia