SP fará imunização geral contra gripe a partir do dia 19/5

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta, 15, que vai ampliar a vacinação contra gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida começa a valer na próxima segunda-feira, 19.

Tradicionalmente, a imunização contra o vírus influenza contempla idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e grupos como profissionais da saúde e das Forças Armadas.

Até o momento, porém, houve baixa adesão desse público-alvo. Até terça-feira, 13, foram aplicadas 1.095.488 doses da vacina contra a gripe, o equivalente a menos de 25% do grupo prioritário, composto por aproximadamente 4,8 milhões de pessoas.

Em 2024, por exemplo, foram aplicadas mais de 3,8 milhões de doses da vacina e a cobertura entre os grupos prioritários chegou a 61,11%. "Essa ampliação da imunização para pessoas acima de 6 meses é importante para proteger toda a população, além de prevenir o agravamento das doenças respiratórias principalmente nesta época de sazonalidade", disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

O Ministério da Saúde promoveu no sábado um Dia D de vacinação contra a gripe em todo o território nacional. A ação buscava frear o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no País. Este ano, já foram registrados cerca de 45,2 mil casos, sendo 42,9% associados a algum vírus: 38,4% foram causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR), 27,9%, pelo rinovírus e 20,7%, pelo coronavírus. Os dois principais tipos de vírus da gripe, influenza A e B, causaram respectivamente 11,2% e 1,6% dos casos.

Diante do cenário e do aumento nas hospitalizações de crianças, a pasta anunciou também um incentivo anual, em caráter excepcional, de R$ 100 milhões para reforçar o atendimento a esse público no Sistema Único de Saúde (SUS). A maioria dos casos de VSR tem sido registrada entre crianças de até dois anos, especialmente nas Regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste.

O imunizante é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. Além disso, evidências indicam que a vacina é capaz de reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves, como enfarte, acidente vascular cerebral (AVC) e morte cardiovascular.

Onde se vacinar

A imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Ela também é realizada nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, no mesmo horário e aos sábados. É possível encontrar a unidade de saúde mais próxima, tanto para vacinação quanto para atendimento, na plataforma Busca Saúde. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.