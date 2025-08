Confira a repercussão política da prisão domiciliar de Bolsonaro

A repercussão política da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou as redes sociais assim que a notícia se tornou pública, no final da tarde desta segunda-feira (4). Não demorou para que aliados dele criticassem a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), classificou a decisão como "vingança política", em uma postagem nas redes sociais.

"O que mais falta acontecer? Tentaram matá-lo. Perseguiram sua família. Proibiram-no de falar. Agora o trancam dentro da própria casa, como um criminoso. (...) Isso não é justiça, é vingança política", disse o deputado.

Por outro lado, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), publicou em uma rede social um vídeo elogiando a ordem de Moraes.

"Ele não tinha jeito. Ele ia ficar descumprindo, provocando o tempo inteiro. Então acho que a decisão é uma decisão correta", afirmou.