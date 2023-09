Conferência Ethos 360° reúne debates sobre o desenvolvimento social e econômico da Amazônia em Belém

Belém será palco da 2ª edição presencial da Conferência Ethos 360º de 2023. O evento, que vai ocorrer neste domingo (18) no Complexo da Estação das Docas, no bairro da Campina, tem programação voltada a debates sobre o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. A conferência começará às 8h30 e terminará às 18h40.

Com o objetivo de buscar estratégias para impulsionar a economia circular e a bioeconomia, a conferência também se dedicará a analisar quais são os desafios enfrentados na região amazônica que envolvem a preservação florestal e a proteção de suas comunidades originárias e ribeirinhas.

As mesas de debate vão abordar temas como:

O papel das organizações sociais na proteção da Amazônia;

A responsabilidade do setor privado na defesa dos agentes que atuam em prol da floresta;

Os impactos da desigualdade nesse contexto.

Além de 16 mesas temáticas ao longo do dia, haverá também uma apresentação cultural pela Companhia de Dança Folclóricas Trilhas da Amazônia.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, que participará do painel de abertura ao lado de Andrea Álvares, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, e Hermógenes Sá de Oliveira, diretor-executivo do Instituto Peabiru, compartilhou as expectativas para a conferência.

“A Conferência de Belém é muito especial por vários motivos. Quando decidimos não fazer apenas conferências em São Paulo, mas sim regionais, Belém foi uma das primeiras capitais para onde trouxemos a conferência", disse Magri.

A expectativa para a conferência deste ano é alta, segundo o diretor-presidente, uma vez que a região amazônica está no centro das atenções devido à COP 30 e à crescente preocupação com as mudanças climáticas e a preservação das florestas.

"O que queremos responder na Conferência é como encontrar soluções conjuntas, empresas, sociedade civil, academia, movimentos sociais e poder público. A conferência terá essas respostas", garantiu Caio Magri.

Para mobilizar as empresas da região em direção a negócios socialmente responsáveis, Magri vê uma oportunidade histórica. "Nesse momento, acredito que as empresas que atuam no Pará têm uma oportunidade histórica, porque os olhos do mundo estão voltados para a região. Vamos ter a COP em 25, e daqui para lá, acredito que terão oportunidades enormes em engajar nessas agendas e demonstrar que é possível mudar, construir uma referência que elas estão participando do desenvolvimento sustentável e que percebam que combater é construir uma sociedade mais justa e igualitária", acrescentou.

O diretor-presidente do Instituto explicou que a entidade é uma organização civil com base empresarial, que tem como missão sensibilizar e engajar as empresas na implementação de uma gestão socialmente responsável e construir parcerias para promover uma sociedade mais sustentável.

"A gente atua colocando as empresas em diálogos com elas próprias, há um diálogo de aprendizado das empresas com suas experiências, trocas, entendendo seus desafios desde que estejam comprometidas com a agenda da sustentabilidade social e articulando diálogos com a sociedade, com o Poder Público, com a academia. Funcionamos como um espaço de diálogos para construções que modifiquem e transformem as empresas. A conferência é uma experiência concreta disso", concluiu.

Programação

A partir das 10h, a mesa “Reconhecimento, Desagravo e Desafios das Organizações da Sociedade Civil na Amazônia" irá abordar tópicos sobre a relevância das ONGs na Amazônia.

Em seguida, a mesa “Responsabilidade social empresarial na proteção de defensores e defensoras ambientais” dá continuidade ao tema que defende a floresta. O “Enfrentamento às desigualdades sociais" terá uma mesa dedicada a discutir as responsabilidades e atribuições de diferentes atores sociais na agenda da equidade.

A mesa “Trabalho decente como um pilar estratégico no combate às desigualdades" dá continuidade à discussão sobre justiça social e o combate à pobreza e à fome. Nesta, são discutidos as legislações existentes na defesa do trabalhador e o aumento de trabalho escravo no Pará;

A programação da tarde retoma com as mesas “Guardiões da floresta em pé – luta, ameaças, desafios e conquistas”; “Promovendo a resiliência socioambiental na Amazônia: diálogos sobre bioeconomia, território e emergência climática”; entre outros.

Serviço

Conferência Ethos 360° Belém

Quando: 18 de setembro;

Horário: das 8h30 às 18h40;

Onde: Boulevard Castilhos França. No Complexo da Estação das Docas, no bairro da Campina.

Inscrições: investimento por pessoa R$ 260,00.