Condenado a prisão perpétua por matar ex nos EUA, Danilo Cavalcante tem julgamento adiado no Brasil

A audiência de julgamento de Danilo Cavalcante, acusado do assassinato de Valter Júnior Moreira dos Reis em Figueirópolis, Tocantins, em 2017, foi adiada para o ano de 2024. Após a fuga de Danilo de uma prisão na Pensilvânia, Estados Unidos, o crime ganhou notoriedade nacional. Lá, ele cumpria pena perpétua por assassinar a ex-namorada brasileira Débora Evangelista Brandão, em 2021.

Uma orientação da Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal motivou a decisão de adiamento. Segundo documentos obtidos pelo Jornal do Tocantins, é necessário submeter uma ou mais datas com, preferencialmente, no mínimo 90 dias de antecedência para avaliação. Em resposta, o juiz Jossanner Nery Nogueira propôs três datas e horários, todos programados para o próximo ano, sendo 7 de fevereiro, 29 de fevereiro e 21 de março, todos às 13h.

A audiência por vídeoconferência estava originalmente marcada para o dia 11 deste mês, exatos seis anos após o registro do crime.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins, o caso havia sido suspenso devido à fuga de Danilo, mas após sua prisão nos Estados Unidos, a Justiça solicitou a realização de uma videoconferência com o réu. O tribunal planeja ouvir sete testemunhas de acusação e está à espera de que a Defensoria, encarregada da defesa de Danilo, apresente outras testemunhas e o depoimento do réu.

O crime

Antes de fugir para os Estados Unidos, Danilo estava sob investigação pelo assassinato de Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos, ocorrido em 5 de novembro de 2017, em Figueirópolis, no sul do Tocantins. A vítima, que era amiga de Danilo, foi morta a tiros em uma lanchonete da cidade, supostamente devido a uma dívida pendente.

As investigações apontam que Danilo efetuou cinco disparos, roubou o celular de Valter e empreendeu fuga do local em um veículo. Ele enfrenta acusações de homicídio duplamente qualificado. Embora a prisão preventiva tenha sido decretada, o paradeiro de Danilo só foi descoberto quando ele foi detido nos Estados Unidos, em 2021.

Em 2018, o autor do crime conseguiu fugir para os EUA, pois na época a Justiça do Tocantins não comunicou a decisão no Banco Nacional de Mandados. A ação só foi realizada sete meses após sua fuga, devido à oficialização do sistema em âmbito nacional em abril do mesmo ano.

Uma semana antes de seu trágico assassinato em 2017, Valter Júnior Moreira dos Reis passou a receber ameaças de Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos. Testemunhas durante a investigação alegaram que eles eram amigos, e a desavença se originou devido a uma possível dívida relacionada ao conserto de um veículo.