Concursos Públicos: grandes editais são esperados para 2022

O ano de 2022 pode ser muito promissor para os concurseiros. Após vários concursos públicos serem adiados em 2020 por causa da pandemia da Covid-19, tudo indica que 2022 será o ano da retomada dos certames e a publicação de importantes editais. No Brasil, mais de 236 mil vagas estão previstas para o próximo ano, além de 170 editais.

CONFIRA ALGUNS DELES

CGU

O edital do concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) já foi publicado. São 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor federal, de nível superior, e 75 para técnico federal, que exige nível médio. Os salários vão até R$ 19,1 mil. As inscrições devem ser feitas no site da banca FGV entre 3 de janeiro e 1º de fevereiro, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 80 (nível médio) e R$ 120 (nível superior). As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 20 de março.

IBGE

Outro concurso que também já tem editais publicados é o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – devido ao Censo 2022. São 208.703 vagas, sendo 183.021 só para recenseador. As demais são para agentes e coordenadores censitários.

TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que estava sem abrir novos editais desde 2015, já definiu a banca organizadora do próximo concurso público.

Receita Federal

O secretário da Receita Federal, Júlio Gomes, busca a autorização do novo certame para janeiro de 2022. A expectativa é que as nomeações dos aprovados ocorram ainda no mesmo ano. O concurso deve ofertar 699 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário. Os salários podem ir até R$ 21 mil. A autorização do novo concurso voltou a ser debatida nos últimos dias, após debandada de servidores na Receita Federal, que manifestam descontentamento com o corte no orçamento do órgão. Na quinta-feira (23/12), auditores fiscais aprovaram greve da categoria.

Ibama

Com inscrições encerradas em 20 de dezembro, o concurso do Ibama está previsto para 30 de janeiro de 2022. A banca organizadora é o Cebraspe. As provas serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Ao todo, o processo seletivo oferta 568 vagas em cargos de níveis médio e superior. As oportunidades oferecem salários iniciais que variam de R$ 4.036,34 a R$ 8.547,64..