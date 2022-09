Complexo da Maré: confronto deixa motoristas e moradores na linha de tiro; vídeo

Um confronto entre policiais e traficantes no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou moradores e motoristas na linha de tiro. Moradores de diferentes pontos da comunidade relatam intensos tiroteios desde as primeiras horas da manhã. Muitos estão impedidos, inclusive, de sair de casa para trabalhar. Até o momento, três criminosos morreram em confronto e dois fuzis foram apreendidos, segundo a Polícia Militar. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

O governo do estado explicou que está sendo realizada uma operação de emergência depois que órgãos de inteligência identificaram uma tentativa de invasão a uma outra comunidade na Maré, dominada por uma facção rival. Ao todo, foram mobilizados 180 homens, blindados e helicópteros do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), das forças de elite da PM e da Polícia Civil do RJ;

Por causa da ação, as principais vias expressas do Rio fecharam na manhã desta segunda-feira (26) e escolas, postos de saúde e a UFRJ não abriram. O Complexo da Maré é delimitado pela Avenida Brasil e pela Linha Vermelha. A Linha Amarela liga essas duas vias expressas, passando pelo meio da comunidade.

Segundo motoristas, antes das 6h, criminosos atravessaram um ônibus na Linha Amarela e muitos carros transitaram na contramão. Uma hora depois, a PM fechou, por segurança, a Linha Vermelha, enquanto policiais corriam pela pista trocando tiros com traficantes. Motoristas e passageiros tentavam de se proteger de balas perdidas atrás das muretas. Às 7h15, moradores atearam fogo a objetos para tentar fechar a Avenida Brasil. Às 8h10, todas as vias estavam sem restrições.

“O tiroteio começou por volta das 3h30, perto do Batalhão da Maré, quando eu estava voltando do aeroporto para pegar a Linha Amarela. Foram muitos tiros trocados”, declarou um morador.