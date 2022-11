Como atualizar o Whatsapp GB Pro 2022; veja as dicas

O WhatsApp GB ou GBWhatsApp é um dos preferidos dos brasileiros devido às diversas ferramentas que ele disponibiliza. O aplicativo é uma versão aprimorada (ou modificada) do WhatsApp para Android, tradicionalmente instalado nos aparelhos celulares. Na nova atualização do WhatGB, além de dispor de centenas de opções de temas, ele também permite usar três contas em um aparelho só, entre outras vantagens. Confira como atualizar o Whatsapp GB Pro 2022.

Criado em meados de 2015, o programa foi um dos primeiros mods (versões modificadas) do aplicativo de mensagem. Na época, o precursor foi o OGWhatsApp, logo depois surgiram o WhatsApp Plus ou WhatsApp Azul e o WhatsApp GB. inicialmente, o WhatsApp GB surgiu com funções extras para customizar, usar duas contas de WhatsApp em um mesmo aparelho e aplicar novos recursos de privacidades, permitindo ao usuário tivesse maior liberdade sob as funções do app.

Como funciona o WhatsApp GB?

Por meio do WhatsApp GB, os usuários podem utilizar outras ferramentas que não estão disponíveis no app da Meta. No entanto, ele funcina como um WhatsApp normal. Na versão não atualizada, o usuário pode ter duas ou mais contas de WhatsApp em um mesmo dispositivo. Essa ferramenta, que já foi exclusiva do whatsGB, atualmente foi implementada pela Meta, com o WhatsApp Business.

Quais as novidades do WhatsApp GB Atualizado 2022?

O GBWhatsApp possui inúmeros recursos que atraem cada vez mais usuários. Entre as novas ferramentas, além dos mais de 3 mil temas e ter três contas em um único aparelho celular, ele apresenta outras novidades. Confira:

Conversa e privacidade

Baseado na versão atual do aplicativo WhatsApp original

Loja com mais de 3000 temas (todos os temas gratuitos);

Função desativar internet (não perturbe) apenas do seu GBWhatsapp pro – DND

Ocultar status de ‘online’

Ocultar o “recebeu” ou “leu a mensagem”;

Ocultar o “digitando” ou “gravando” do app.

Ocultar o segundo ticks e o ticks azul (setinha azul que confirma o recebimento da mensagem). O Tick azul aparecerá apenas quando você responder a pessoa. Esta função serve para grupos e transmissão ou compartilhamento de mensagens.

Esconda as mídias recebidas ou enviadas (gifs, vídeos e fotos) da galeria;

Função Anti-delete que permite o usuário ler as mensagens apagadas enviadas e deletadas por outro usuário. Também funciona em grupos;

Função auto-deletar mensagem - insira um prazo na mensagem para que ela seja deletada automaticamente (entre 05 segundo e 24 horas);

Senha em conversas e no WhatsApp GB. Insira senha no app e também em conversas exclusivas. Não é necessário instalar outro app para isso.

Função tradução de texto permitindo falar com aquele amigo gringo;

Chamadas

Função lista personalizada para ligações e chamadas de vídeo. Escolha quem pode ter de ligar ou fazer vídeo chamada – Escolha quem pode te ligar ou fazer vídeo chamadas. Mas se preferir desative a opção e não permita que ninguém te incomode com ligações inconvenientes;

Vídeo chamadas até 8 pessoas;

Filtros para serem usados nas chamadas de vídeo;

Status até 5 minutos;

Status

Dentro do app há o Square Photo Corner que permite editar os vídeos para status em até 05 minutos;

Compartilhe vídeos até 80MB;

Dê zoom nas imagens de perfil e use mais de 250 caracteres em seu status;

Copie status de outros usuários;

Visualize status mesmos os que foram deletados

Emojis

Pacotes de Stickers (adesivos) animados exclusivos

Emojis diferentes – Pacote Variant

Outros

Suporte ao modo escuro;

Função Anti-Ban (use o GBWhatsApp sem receio de ser banido).

Envie mais de 1000 imagens de uma só vez;

Fixe mais de 1000 conversas;

Altere o ícone do WhatsApp;

Fundo de temas animados

Envie fotos com qualidade total

Compartilhe ou faça transmissão para até 300 contatos;

Crie grupo com um clique

Disponível em português e em mais de 100 idiomas

Crie seu tema- sim, você pode criar facilmente um tema só seu caso não queira usar os da biblioteca;

Livre de anúncios

O WhatsApp GB é seguro?

Sim. O app é seguro pois tem o WhatsApp oficial na base, apenas com alterações na interface e aplicações de funções extras de privacidade. Por ter a base de seguranças do app original, ele também possui mensagens criptografadas de ponta-a-ponta. Ou seja, as mensagens enviadas não são guardadas em um servidor. Assim, como possui chaves de criptografia, não é possível que terceiros interceptem.

Como baixar, instalar e atualizar o WhatsApp GB 2022?

Para ter acesso a todas as ferramentas disponibilizadas pelo WhatsApp GB, basta acessar o link para baixar ou atualizar. Confira o passo a passo:

- Faça backup local das mensagens do WhatsApp oficial (caso queira usar uma conta do mensageiro já existente);

- Se não for utilizar dois WhatsApp em seu aparelho, desinstale o oficial;

- Habilite a função “Instalar aplicativos de fontes desconhecidas”, indo em Configurações > Segurança > Fontes desconhecidas em seus dispositivos;

- Localize o arquivo Apk do GBWhatsApp em seu aparelho e clique para instalar;

- Instale e confirme seu número;

- Caso tenha backup de conversas a restaurar, clique para recuperar as mensagens;

- Após o backup, o GB WhatsApp estará disponível para uso.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)