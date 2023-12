Comerciante é algemado e assaltado por falsos policiais armados

Um comerciante foi rendido e roubado por três criminosos vestidos de policiais na manhã de quarta-feira (13) no Jardim Botânico, no Distrito Federal. Os assaltantes também estavam armados.

Segundo a vítima, o trio chegou ao estabelecimento comercial, se identificou como policiais e pediram para ver a documentação. Em seguida, eles jogaram o comerciante no chão e o algemaram.

Na ação, os autores pegaram as chaves do estabelecimento e do automóvel da vítima, além de celular e notebook. Ao ser conduzido para o veículo, a vítima conseguiu escapar, se escondendo atrás de outro carro. Os assaltantes fugiram sem levar o comerciante e a polícia foi acionada.

No mesmo dia, a equipe da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) conseguiu identificar e prender em flagrante um dos autores do crime, um homem de 47 anos. Ele foi localizado na cidade de Valparaíso, Goiás. O veículo usado no crime também foi encontrado.

O assaltante preso possui antecedentes criminais por outros dois roubos, associação criminosa, corrupção de menores, homicídio e por motim de presos. As investigações continuam para identificar e prender os outros dois autores do assalto.

