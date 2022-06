Começam hoje as inscrições para o SISU 2022/ 2ª edição; saiba como se inscrever

As inscrições para o segundo processo seletivo do SISU (Sistema de Seleção Unificada) de 2022 começam hoje (28) e vão até o dia 1º de julho. As informações são do portal UOL.

A consulta para as vagas ofertadas, que teve início no dia 15, pode ser feita através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, acessounico.mec.gov.br.

No site, é possível verificar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituição e localização. Também é possível acessar o documento de adesão de cada uma das insitituições que aderiam ao SISU.

Veja o passo a passo do processo

Inscrições:

De início, o candidato deverá entrar no portal Acesso Único - Fazer inscrição. É necessário realizar a confirmação de dados pessoais e escolher até duas opções de curso.

Após inserir dados, modalidade de vaga e documentação exigida, basta clicar em "confirmar inscrição".

As incrições são gratuitas e todo o processo é feito pela internet.

O Programa

O SISU é o sistema informatizado do MEC (Ministério da Educação) onde insitituições públicas de ensino superior oferecem vagas a serem disputadas por candidatos interessados.

Requisitos

Para participar, é necessário ter realizado o Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) e que não tenha zerado a redação.

Resultados

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a classificação de nota obtida na edição do Enem 2021.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 06 de julho. A matrícula devem ser feitos entre 13 e 18. Já o prazo para participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho.

O MEC divulgou que a segunda edição de 2022 do SISU ofertará 65.932 vagas, em mais de 2 mil cursos, para ingresso em 73 instituições públicas de ensino superior.

Os cursos com as maiores ofertas de vagas são, nesta ordem: pedagogia, administração, matemática, ciências biológicas, química, direito, física, medicina, engenharia civil e engenharia elétrica.

Calendário de inscrições

28 de junho a 1º de julho Resultado da chamada regular

6 de julho Prazo para entrar na lista de espera

6 a 18 de julho Matrícula da chamada regular - 13 a 18 de julho

Carolina Mota, Estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.