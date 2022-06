Enem: veja como criar uma rotina de revisão de conteúdos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Sendo assim, os estudantes devem adotar estratégias para alcançar um bom resultado na prova, entre elas, revisar os conteúdos ministrados em sala de aula.

De acordo com o professor de história, Edinaldo Paiva Alencar, que atua no Grupo Rosana Bastos, a revisão dos conteúdo é fundamental para que o aluno saiba qual disciplina precisa de mais atenção e também fique com os assuntos em dia.

Professor Edinaldo Paiva recomenda que os estudantes tenham um plano de estudos (Divulgação/Grupo Rosana Bastos)

“Uma rotina produtiva começa quando o estudante cria o hábito de fazer o planejamento do seu dia. Em tal planejamento é possível colocar as tarefas que irão demandar mais tempo para serem concluídas, bem como a forma de concluí-las de maneira mais prazerosa”, explica.

Ainda segundo o professor, logo após colocar o planejamento em prática, o jovem percebe que o seu tempo está sendo usado para situações importantes. Com isso, começa a ter a sensação de que todos os seus projetos estão fluindo da maneira desejada.

Confira, a seguir, dicas para criar uma rotina de revisão de conteúdo:

- Faça um plano de estudos;

- Organize o local de estudos;

- Leia o edital do Enem;

- Faça simulados;

- Pratique a redação;

- Considere as suas dificuldades e o peso de cada matéria.

Redação

Edinaldo Paiva ressalta que a rotina de estudos para a redação tem que estar dentro do planejamento e deve ter início a partir do primeiro ano do ensino médio. O ideal é começar com uma redação por semana.

“Depois duas redações e assim podendo chegar em produções textuais cronometradas, ou seja, duas redações por dia (1h30min cada). Dependo do seu desempenho, o aluno pode aumentar o número de redações por dia ou semana”, afirma o docente.

VEJA MAIS

Desta forma, manter uma rotina de estudos proporciona os seguintes benefícios para os estudantes:

- Trabalho dos diversos temas propostos pelos eixos temáticos do Enem;

- Domínio dos principais assuntos do momento e relação deles com eventos históricos e geográficos;

- Aperfeiçoamento da escrita e da gramática.

O Grupo Rosana Bastos possui uma metodologia que auxilia a rotina de estudos. A instituição oferece a plataforma RB Digital, com aulas, podcasts e provas do Enem.

"Fora os simulados no estilo Enem, produção cronometrada de redação, oficina textual e oficina de gramática que os alunos são submetidos. São metodologias que contribuem para a aprovação do aluno”, finaliza o professor.

Clique aqui e saiba mais sobre a metodologia do Grupo Rosana Bastos.