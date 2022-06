Vestibular: boa base no ensino fundamental é essencial para aprovação

Para alcançar a aprovação no vestibular, é essencial que o estudante tenha uma boa base no ensino infantil e fundamental. Diante desse cenário, as escolas devem investir cada vez mais em metodologias que englobem assuntos relacionados com o vestibular.

Porém, fatores socioeconômicos dificultam que meninos e meninas tenham uma boa formação inicial. Para o professor de história, Edinaldo Paiva Alencar, que atua há dois anos no Grupo Rosana Bastos, existe uma disparidade entre o ensino da escola pública e da escola privada quando se trata de base educacional.

Professor do Grupo Rosana Bastos, Edinaldo Paiva, ressalta que a desigualdade econômica prejudica a base educacional de meninos e meninas (Divulgação/Grupo Rosana Bastos)

“A pandemia alargou as desigualdade sociais entre os alunos da escola pública. Entre os quase 56 milhões de alunos matriculados na educação básica e superior no Brasil, 35% (19,5 milhões) tiveram as aulas suspensas devido à pandemia de covid-19, enquanto que 58% (32, 4 milhões) passaram a ter aulas remotas”, relembra.

O professor ressalta que na rede pública, 26% dos alunos que estavam tendo aulas online não tinham acesso à internet, fato que prejudicou o desenvolvimento dos estudantes.

Habilidades

A boa base educacional deve ter início no ensino infantil para que os estudantes consigam desenvolver as seguintes habilidades:

- Comunicação;

- Criatividade;

- Liderança;

- Trabalho em equipe;

- Capacidade de solucionar problemas.

Vestibular

De acordo com Edinaldo Paiva, se preparar para o vestibular requer disciplina diária e alguns hábitos ajudam a alcançar a aprovação.

“O aluno que se prepara para o vestibular é um atleta da mente e precisa criar os seguintes hábitos: dormir cedo, boa alimentação, criar uma rotina de estudos e exercitar a área de conhecimento”, explica.

VEJA MAIS

Para os pais que ainda vão matricular os filhos no ensino fundamental, o docente recomenda que escolham uma instituição de ensino com boa localização, equipe de professores qualificada e excelente infraestrutura.

O Grupo Rosana Bastos possui uma plataforma própria, chamada de RB Digital, com videoaulas, podcast, livros RB e provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

“Fora os simulados no estilo ENEM que os alunos RB pré -vestibular são submetidos. São metodologias que contribuem para a aprovação do aluno”, finaliza o docente.

Para saber mais sobre a proposta pedagógica doo Grupo Rosana Bastos, clique aqui.