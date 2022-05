Técnicas de redação: confira dicas e entenda a importância de escrever bem

Escrever bem é muito importante e deve ir além do objetivo de alcançar aprovação em exames e vestibulares, pois faz parte do processo de interação que os indivíduos têm com o mundo. A linguagem também é uma maneira de as pessoas apresentarem as suas identidades e, desta forma, desenvolverem habilidades.

A professora de redação, Jamille Flávia, que atua no Grupo Rosana Bastos, explica que na teoria do filósofo Mikhail Bakhtin a linguagem como expressão social organiza a produção de sentidos sobre o mundo e não o inverso.

Jamille Flávia de Jesus é professora de redação do Grupo Rosana Bastos e ressalta a importância de escrever bem (Arquivo pessoal)

“Isso é tão importante que passa a ser um critério fundamental em provas por todo o Brasil, já que interessa saber o que o aluno pensa sobre o que acontece na atualidade, como esse indivíduo se comunica com o mundo e quais são suas posições sobre o contexto que o cerca”, afirma Jamille.

Portanto, escrever bem é a base de uma formação que chega à universidade e vai para além dela. Diante desse cenário, é somente por meio de uma escrita clara, bem desenvolvida e articulada que as pessoas podem ter êxito nos objetivos traçados academicamente.

Leitura

Segundo a professora, de modo geral, o costume de ler é fundamental para uma boa escrita, porém não é necessário ler somente o que é acadêmico ou socialmente aceito como leitura erudita.

“É necessário construir uma relação positiva com o hábito de leitura. Começar a ler aquilo que se tem interesse e o que se gosta. Portanto, recomendo aos alunos os quais têm dificuldade com leitura, que comecem por literaturas infantis, mais acessíveis, ou dialoguem com outros gêneros, como as histórias em quadrinhos, contos, minicontos etc”, comenta.

Jamille Flávia destaca ainda que a leitura é essencial para que o estudante promova sua postura analítica diante dos fatos e do cotidiano, realçando suas habilidades tanto o diálogo quanto para o confronto de ideias. “É por meio da leitura que somos capazes de entender o desenvolvimento das ideias em um texto, ela nos fornece novos elementos coesivos úteis às nossas próprias produções; a leitura nos engrandece o vocabulário, permeando novas possibilidades discursivas”, pontua a professora, que frisa que a leitura é “a possibilidade de ser autônomo na propositura de suas verdades”.

Dicas

Em se tratando de redações para vestibulares e afins, é importante ler com muita atenção o tema da redação, marcar as palavras-chave que estão nele e identificar o seu eixo temático.

“Essa avaliação, a qual antecede a produção textual, é fundamental para que o aluno evite tangenciar a proposta temática e saiba traçar um planejamento englobando repertórios atrelados a ela. Por isso, nesse quesito, o aluno precisa começar sua redação com esses elementos-chave, mostrando ao corretor que está discutindo de acordo com o que se espera dele”, orienta a docente.

Outra dica refere-se ao projeto de texto que, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), representa os argumentos que o aluno escolheu para desenvolver o tema abordado, mobilizando-os em defesa de sua tese, conforme explica a professora de redação.

“Geralmente, esses argumentos são apresentados desde a introdução, de modo a deixar o corretor inferir o que, logo mais, será dissertado no desenvolvimento do texto. Desse modo, planejar a escrita do texto antes de fazê-la é parte primordial de uma redação que se propõe ser excelente”, informa.

Diferencial

Em Belém, o curso de redação do Grupo Rosana Bastos é referência no mercado. A professora Jamille Flávia ressalta que o principal diferencial do curso é o tratamento humanizado e individualizado que o estudante recebe.

“O curso considera as dificuldades de cada aluno antes de submetê-lo à banca de avaliação do ENEM. Por isso, o jovem iniciante no curso passa por um processo de nivelamento e é assessorado exclusivamente pela professora Rosana Bastos”, enfatiza.

Além disso, o curso conta com aulas interdisciplinares de repertório sociocultural, uma banca corretora com professores especialistas, estudos guiados, redação cronometrada e a aplicação de simulados exclusivos, que preparam o aluno com exclusividade, colocando-o no centro do processo de aprendizagem, enfatizando suas habilidades.

Portanto, a proposta do curso é fazer com que o estudante consiga andar por si próprio na produção de sua escrita. Clique aqui e saiba mais sobre a proposta pedagógica do Grupo Rosana Bastos.