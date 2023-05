Com camisa do Brasil, ativista Malala Yousafzai visita estádio do Maracanã com o marido

No Brasil para o discurso de abertura do "LER-Salão Carioca do Livro", um evento que tem o objetivo de estimuar a leitura desde a infância, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, de 25 anos, visitou o estádio do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo (21), na companha do marido, Asser Malik.

Os dois compartilharam imagens nas redes sociais no gramado e nas cadeiras do estádio. As fotografias tiveram 172 mil visualizações em pouco mais de duas horas e receberam vários comentários. "Você é sempre bem-vinda, querida Malala! Precisamos de sua voz poderosa", escreveu uma internauta.

Malala ficou conhecida após sobreviver a um atentado em 9 de outubro de 2012, aos 14 anos, quando um talibã disparou contra sua cabeça no interior de um ônibus escolar, na província de Khyber Pakhtunkhwa. Ela se recuperou após longo tratamento, manteve a luta ativista, e conquistou o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 2014.

A paquistanesa é uma defensora do acesso à educação, inclusive em áreas controladas pela milícia fundamentalista islâmica Talibã, no Paquistão.