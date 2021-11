Malala Yousafzai se casa em uma cerimônia íntima no Reino Unido

Malala Yousafzai está casada! A ativista paquistanesa utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (9), para anunciar o matrimônio com o seu noivo, Asser Malik, em uma pequena cerimônia em Birmingham, no Reino Unido. As informações são do G1 Mundo.

Nas imagens divulgadas, o casal aparece ao lado dos pais da moça, Tor Pekai Yousafzai e Ziauddin Yousafzai, assinando os documentos do casamento.

VEJA MAIS

"Hoje é um dia precioso em minha vida. Asser e eu nos casamos para sermos parceiros para toda a vida. Celebramos uma pequena cerimônia nikkah (casamento islâmico) em casa em Birmingham com nossas famílias. Mandem-nos suas orações. Estamos ansiosos para caminhar juntos a jornada que temos pela frente ", escreveu na publicação.

Conheça o marido de Malala

Malik é um empreendedor da área esportiva e trabalha como gerente no Conselho de Críquete do Paquistão.