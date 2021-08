Vencedora do Nobel da Paz convoca potências globais para cessar-fogo no Afeganistão

A vencedora do prêmio Nobel da Paz de 2014, a pasquitanesa Malala Yousafzai convocou as potências globais para que possam exigir um 'cessar fogo' imediato no Afeganistão, após a tomada do poder pelo grupo Taleban no país. As informações são do Estadão.

'As potências globais, regionais e locais devem exigir um cessar-fogo imediato, fornecer ajuda humanitária urgente e proteger refugidados e civis', publicou.

Em 2012, Malala foi alvo de ataque a tiros do Taleban, quando tinha apenas 15 anos. A ativista voltava da escola com outras meninas no momento do ataque.

O grupo islâmico Taleban reassumiu o poder no Afeganistão no último domingo (15), em rápida ofensiva que teve pouca resistência e iniciou na semana passada. O grupo foi deposto nos últimos 20 anos depois de coalizão liderada pelos Estados Unidos.

VEJA MAIS