Coletor de lixo demitido após brincadeira viralizar no TikTok é recontratado

O coletor de lixo de Botucatu (SP), Vitor Celestino, 30, que foi demitido após uma brincadeira sua durante o expediente ter sido compartilhada no Tik Tok, foi recontratado na segunda-feira (16), no Dia do Gari, pela empresa que o demitiu. Em entrevista para o portal UOL, Vitor conta que a mudança ocorreu após intervenção do Siemanco (Sindicato Específico dos Empregados de Limpeza Urbana, Áreas Verdes, Limpeza e Conservação).

Novamente empregado, o rapaz conta que não soube porquê porque a mudança ocorreu por conta da empresa, mas que assinou os papéis da recontratação e deve retornar assim que houver confirmação da área de segurança do trabalho. Representantes do sindicato o levaram até a sede da empresa Corpus, na segunda-feira, onde a demissão foi revertida. Em nota para o UOL, a Siemanco afirma que a demissão foi “absolutamente injusta e arbitrária”.

Vitor é pai de 5 filhos, sendo uma criança com apenas quatro meses. Ele acredita que sem a repercussão do caso, não teria conseguido reverter a situação. O coletor de lixo havia tido outras duas propostas de emprego, mas afirmou para o portal que não pensou duas vezes antes de aceitar a recontratação.

“Preferi voltar porque o meu sonho sempre foi trabalhar lá. Eu estou super feliz, isso é o que eu almejava. É tudo que eu queria. Eu adoro trabalhar lá”, disse. O rapaz volta a planejar o futuro agora com a carteira assinada. Pretende juntar dinheiro para comprar um trailer de lanches próprio e exercer ambas as profissões.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)