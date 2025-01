'Coincidência fashion': Meme mostra amigas com roupas idênticas e diverte a web; vídeo

Um vídeo virou meme mostrando uma cliente, que brinca com a “exclusividade” de um conjunto de roupas adquirido em uma loja local, após encontrar sua amiga vestindo exatamente a mesma peça. A gravação, feita em Dom Pedro, Maranhão, tem tom de sátira.

No viral, a cliente revela que a vendedora havia garantido que o conjunto era único, mas a “coincidência fashion” logo virou motivo de risada entre as amigas. A situação foi registrada de forma descontraída, gerando identificação entre os internautas que já passaram por algo semelhante ao encontrar outras pessoas com o mesmo look.

O meme não só arrancou gargalhadas, como também levantou discussões leves sobre marketing de exclusividade no varejo. Com comentários como “exclusividade compartilhada é a nova tendência” e “aconteceu comigo no casamento da prima”, a publicação reforça como situações cotidianas podem viralizar e conquistar a internet.