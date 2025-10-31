Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin

Para presidente do STF, medida ajudará no combate ao crime organizado.

Agência Brasil
fonte

Ministro Edson Fachin. (Foto: Agência Brasil)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, disse nesta sexta-feira (31) que o conselho vai mapear as organizações criminosas que atuam no país.

Mais cedo, Fachin participou da instalação de varas de combate à violência contra a mulher em Bauru, no interior de São Paulo.

Em meio à repercussão das mais de 120 mortes ocorridas durante a Operação Contenção, deflagrada pelas polícias do Rio de Janeiro para combater criminosos ligados do Comando Vermelho (CV), Fachin disse que mapeamento vai ajudar na elaboração de estratégias para reprimir o crime organizado.

“O Poder Judiciário está atento a isso e atuando fundamentalmente em duas frentes. A primeira delas é no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos desenvolvendo e, em breve teremos, o mapa das organizações criminosas do Brasil, donde provém, onde estão, quais seus principais pontos de interesse para que, a partir de dados e evidências, todo o sistema de Justiça, incluindo, de modo especial, as polícias e a Polícia Federal, possa ter melhores políticas de combate às organizações criminosas", afirmou.

Direitos Humanos

O ministro ressaltou ainda que o Supremo defende que a proteção dos direitos humanos deve ser tratada como medida de segurança pública.

"Onde há uma organização criminosa, há uma conexão, que começa dentro dos estabelecimentos penitenciários. É esse elo que precisa ser cortado", completou.

ADPF das Favelas

Os desdobramentos da Operação Contenção são acompanhados na Corte por meio do processo que é conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual o STF já determinou medidas para combater a letalidade policial na capital fluminense.

Na quarta-feira (29), o ministro Alexandre de Moraes pediu que o governador do Rio, Claudio Castro, preste esclarecimentos sobre a operação.

Moraes também marcou uma audiência na próxima segunda-feira (3), no Rio de Janeiro, para tratar do tema.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministro edson fachin

mapear crime organizado

cnj

operação contenção

stf
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Política

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Texto será enviado para sanção do presidente Lula

30.10.25 19h03

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

GRAVIDEZ SILENCIOSA

Jovem descobre que teve um filho cinco dias após o parto: 'Foi um choque'

Gravidez silenciosa surpreendeu Annalice Nascimento de Melo, de 21 anos, em Natal; bebê prematuro nasceu com 34 semanas

30.10.25 22h53

BRASIL

Homem é preso por fazer a própria filha de escrava sexual

A menina de 16 anos pediu ajuda a um tio e a duas professoras, que acionaram o Conselho Tutelar

30.10.25 9h20

BRASIL

Homem é resgatado de cárcere após mais de um ano como escravo sexual de traficante

A localização da vítima só foi possível após o recebimento de uma denúncia feita de forma anônima. Autor do crime foi preso em flagrante

30.10.25 9h06

OPERAÇÂO CONTENÇÃO

VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro

A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

28.10.25 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda