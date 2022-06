Cliente critica restaurante premiado por localização: 'Perigosa e precária'

O premiado restaurante Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira, foi alvo de preconceito por parte de uma cliente. A mulher criticou a localização do estabelecimento, que classificou como "perigosa e precária" e sugeriu que o chef abrisse uma unidade do estabelecimento em outro endereço. Rodrigo rebateu o comentário e lamentou o tipo de pensamento discriminatório. O Mocotó fica no bairro Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, a cerca de 10 quilômetros do centro da capital paulista.

O restaurante Mocotó, que está prestes a completar 50 anos, preserva e valoriza a comida nordestina. No cardápio, há pratos como baião de dois, caldo de mocotó e demais comidas típicas da região. No entanto, o que chamou atenção de diversos internautas foi que o local estava sendo criticado por uma cliente, que não se agradou com a localização do estabelecimento. No Instagram, ela deixou o seguinte comentário:

“(...) surpresa e decepção em localização tão perigosa e precária que vocês se localizam (…). Nunca imaginaria que você, tão famoso, ficaria num bairro assim. Vamos torcer para você abrir um restaurante aqui neste bairro maravilhoso (Tatuapé)”, escreveu a mulher.

O chef resolveu respoder ao comentário pejorativo e rebateu as falas da mulher. Rodrigo destacou que empreendimentos também podem mudar a vida de pessoas ou espaços onde estão:

"Se um restaurante pode restaurar uma pessoa, ele também pode restaurar uma comunidade. Negócios prósperos causam impacto no seu entorno e desenvolvem uma cadeia”, frisou Rodrigo Oliveira.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)