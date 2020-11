Cinco carros elétricos compactos que vão chegar ao Brasil em 2021

O segmento dos carros elétricos no mercado nacional vai ganhar novidades em 2021, com a chegada de mais opções para os consumidores interessados em investir em modelos que ajudem o meio ambiente.

A Volkswagen, a Fiat e a Renault vão trazer modelos eletrificados que não devem custar menos de R$ 100 mil.

Mudanças podem fazer parte dos cronogramas de lançamento, devido ao valor do dólar e à pandemia do novo coronavírus, entre outros fatores.

Confira os cinco carros elétricos compactos que vão chegar ao Brasil no próximo ano:

VW e-Up!

A versão 100% elétrica do Up! pode ser uma das primeiras a desembarcar no país, até o fim do primeiro trimestre, caso o cronograma inicial da montadora alemã seja mantido.

Ele traz sob o capô um motor de 86 cv, alimentado pela bateria de 32,3 kWh, oferecendo autonomía de 260 km no ciclo WLTP. Menor que o Up! vendido no Brasil, seu preço deve girar em torno de R$ 150 mil.

Fiat 500 elétrico

É o primeiro automóvel totalmente eletrificado da Fiat no Brasil e será o 500e, equipado com motor de 118 cv e batería de 42 kWh, apresentando uma autonomía de 320 km, segundo a marca italiana.

O diferencial prometido pela montadora é o carregamento rápido. Se plugado à tomada com um carregador específico, é possível obter 80% da capacidade da bateria em apenas 30 minutos. Com relação ao preço, especula-se um valor na faixa dos R$ 150 mil.

Novo Renault Zoe

O Zoe já é vendido no Brasil, mas no próximo ano passará por uma atualização no motor, design e acabamento interno. Na parte mecânica, ele ganhará um propulsor de 135 cv e bateria de 52 kWh, melhorando a autonomia dos atuais 300 km para 390 km.

Entre as novidades, também estão previstas a compatibilidade com carregadores rápidos de 50 kW, central multimídia com tela de 10 polegadas e faróis maiores. Rumores apontam para um preço entre R$ 150 mil e R$ 200 mil.

Novo Peugeot 208 e-GT

A versão elétrica do novo 208 é a aposta da Peugeot para o segmento. Ela terá motor de 136 cv, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e de entregar autonomia de 340 km, graças à bateria de 50 kWh.

O modelo, com aspecto esportivo, traz freio de estacionamento elétrico, rodas exclusivas e console central elevado, entre outros destaques. O preço do 208 e-GT ainda não foi definido, mas ele deve custar mais de R$ 200 mil.

MINI elétrico

O primeiro MINI movido a energia elétrica é outro modelo cotado para o Brasil. Seu motor, de 184 cv, vem acompanhado de uma bateria de 32,6 kWh, que lhe confere autonomia de até 270 km.

A sensação de pilotar um kart também está presente no Mini Cooper SE, de acordo com a montadora britânica, apesar das diferenças em relação à versão original. Sobre o preço para o mercado nacional, ainda não há uma definição.