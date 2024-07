Cidade da Amazônia é a que mais tem furtos de celulares; saiba qual

Dados do 18° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (18/7), mostram que o Brasil registrou 937.294 ocorrências de roubo e furto de celulares em 2023.

Os dados mostram qual a marca de aparelho mais roubada, a dinâmica dos crimes e quais as cidades que registraram mais ocorrências de roubo ou furto em 2023.

As grandes cidades registraram a maioria dos casos de roubo de aparelho celular. Manaus (AM) lidera com 2.096 ocorrências; seguida por Teresina (PI), com 1.866; São Paulo (SP), com 1.781,6; Salvador (BA), com 1.716,6; e Lauro de Freitas (BA), com 1.695,8.

A taxa nacional é de 461,5 ocorrências por 100 mil habitantes, com 15 das 50 cidades com maiores taxas localizadas no estado de São Paulo.

Apesar do número de ocorrências estar próximo de 1 milhão, os dados mostram uma redução de 4,7% em relação ao ano anterior. O número de furtos superou o de roubos pela primeira vez, com 494.295 casos contra 442.999 de roubo.

Marcas mais roubadas

Os dados do anuário mostram que aparelhos da marca Samsung lideraram os roubos e furtos com 37,4% das ocorrências; em segundo lugar ficaram os aparelhos da Apple, com 25%, seguidos de Motorola (32,1%) e Xiaomi (10%).

Na média nacional, os iPhones (Apple) representam um a cada quatro aparelhos furtados ou roubados.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)