Ciclone extratropical passará pelo Brasil? Entenda os impactos no Pará

Um ciclone extratropical potencialmente perigoso passará pelo Sul do Brasil nesta semana, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. Na região Norte, o tempo é seco e quente, mas pode haver pancadas de chuva no Pará, Amapá e Roraima, assim como em áreas do Centro-Oeste e sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Confira o que diz a previsão do tempo!



Na região Nordeste do país, uma massa de ar seco deve predominar sobre quase toda a região, inibindo a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva. No Sul, são esperadas tempestades e ventos fortes na quinta-feira, 24, em todos os Estados - especialmente no Rio Grande do Sul.

A Climatempo diz que, a partir de quarta-feira (23), já deve ocorrer "acentuada queda da pressão atmosférica" sobre o norte da Argentina, caminhando para a formação de uma frente fria e o ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul na quinta-feira.

Ainda conforme a empresa de meteorologia, o ciclone previsto tem chamado a atenção de meteorologistas por ter potencial para alcançar pressão atmosférica muito baixa no seu centro, abaixo de 1.000 hectopascais (hPa). Os especialistas consideram que centros de pressão atmosférica com 1.000 hPa ou menos têm maior potencial para provocar tempestades com ventos muito fortes.

Nesta terça-feira, 22, os três Estados do Sul já têm aumento na tendência de pancadas de chuva. Essa precipitação deve se intensificar ao longo da semana, assim como o tempo frio. A mínima é de 18ºC e a máxima de 23ºC em Porto Alegre na sexta-feira, e de 16ºC e 20ºC no sábado.

E nas outras regiões?

No Sudeste, uma frente fria se afasta do Espírito Santo no decorrer desta segunda-feira, 21, mas muitas áreas de nuvens e chuva continuam espalhadas sobre o território capixaba, o Rio De Janeiro e Minas Gerais, podendo haver pancadas de chuva.

"São Paulo é o Estado que tem menos chuva nesta segunda-feira", afirma a Climatempo. Mas, na terça-feira, as condições para pancadas de chuva aumentam, com risco para temporais até sexta-feira. O Estado já enfrentou temporais nos últimos dois fins de semana, incluindo com transtornos causados pela falta de luz Cerca de 3,1 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica na região metropolitana - o blecaute durou dias para parte dos imóveis.

No Centro-Oeste, áreas de instabilidade perdem força. No entanto, o ar quente úmido continua sobre a região, mantendo as condições de formação de nuvens carregadas ao longo da semana.

Pancadas de chuva com raios devem continuar à tarde e à noite em todos os Estados da região, mas com menos frequência do que no fim de semana. Em Mato Grosso do Sul, o risco de temporais tende a aumentar na quinta-feira por influência do ciclone extratropical.

No Nordeste, uma massa de ar seco deve predominar sobre quase toda a região, inibindo a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva.

Quais as mínimas e máximas esperadas para São Paulo?

Segundo a Meteoblue, empresa de meteorologia parceira do Estadão, são esperadas as seguintes mínimas e máximas para a cidade de São Paulo esta semana:

Segunda-feira (21): 17ºC a 24ºC;

Terça-feira (22): 19ºC a 28ºC;

Quarta-feira (23): 21ºC a 26ºC;

Quinta-feira (24): 21ºC a 27ºC;

Sexta-feira (25): 21ºC a 25ºC;

Sábado (26): 18ºC a 25ºC;

Domingo (27): 14ºC a 18ºC.