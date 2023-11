Ciclone extratropical: ondas invadem orla do Rio e surpreendem banhistas. Confira os vídeos

Um ciclone extratropical provocou grandes ondas que invadiram as praias do Rio de Janeiro, surpreendendo banhistas que aproveitavam o dia ensolarado neste domingo (5). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que as pessoas são pegas de surpresa pelas ondas. A água também tomou conta do calçadão e alcançou pistas das avenidas próximas.

Desaparecido

Um adolescente de 16 anos desapareceu no mar em Ipanema, na Zona Sul, no domingo, enquanto participava de uma excursão ao litoral do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pelo jovem.

Meteorologista do Climatempo, Hana Silveira, explicou ao G1 RJ que a cidade foi atingida por uma frente fria entre sexta-feira (3) e sábado (4), seguida de um ciclone extratropical no oceano. Esse ciclone, conforme a especialista, provocou a intensificação e persistência dos ventos em uma área no mar, resultando na formação de grandes ondas que chegaram ao litoral, configurando a ressaca - quando as ondas têm a partir de 2,5 metros na costa. “É como um ventilador numa piscina, por exemplo, que faz com que as ondas aumentem naquele espaço, como aconteceu em maior proporção no mar", declarou.

A ressaca no mar deve durar até às 18h desta segunda (6) e as ondas podem chegar a 3,5 metros, de acordo com a Marinha do Brasil, mas o mar deve continuar agitado na terça-feira (7).