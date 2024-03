Ciclistas pedalam nus pelo centro do Rio como forma de protesto; veja

Uma forma inusitada de protesto chamou a atenção das ruas do centro do Rio de Janeiro. Um grupo de ciclistas decidiu pedalar sem roupas na sexta-feira (15) em um ato público contra a violência no trânsito, atividade conhecida como “Pedalada Pelada”. A ação é parte do movimento global “World Naked Bike Ride” (WNBR).

Confira:

Os manifestantes iniciaram o protesto na Cinelândia por volta das 19h30, passando pelo Quartel General da Polícia Militar e finalizando o percurso nos Arcos da Lapa. A manifestação, que ocorre anualmente em março, tem como objetivo chamar a atenção para a necessidade de segurança para os ciclistas no trânsito.

No último dia 9, a Pedalada Pelada foi realizada na região central de São Paulo, também com grande aderência. O tema deste ano para o evento foi “mais amor, menos motor”, ressaltando a necessidade de uma convivência mais harmoniosa entre motoristas e ciclistas nas vias urbanas.

Embora o nome “Pedalada Pelada” sugira que todos os participantes estejam sem roupas, a nudez é, de fato, opcional. A ideia é que cada um se sinta à vontade para protestar da maneira que considerar mais apropriada, sempre com o foco na conscientização sobre segurança no trânsito.