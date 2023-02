'Chorei muito', diz jovem que teve partes íntimas filmadas por sargento do Exército

No último sábado (25), uma jovem de 23 anos, que prefere não ser identificada, foi vítima de importunação sexual por um terceiro sargento do Exército, dentro de um supermercado no Distrito Federal. As partes íntimas da vítima foram filmadas pelo militar, que foi flagrado pelas câmeras de segurança do mercado. A jovem, que foi a responsável por identificar outras vítimas, desabafou sobre a situação, afirmando que "chorou muito" e ficou assustada com medo de ser acusada de inventar a história.

O relato da jovem reflete o que muitas mulheres vítimas de importunação sexual sentem. O caso ocorreu na Vila São José, em Brazlândia, e foi registrado pela PMDF, que levou o militar para a delegacia. Ele confessou ser o autor das filmagens, mas relutou em ir para a delegacia, pedindo que chamassem seu superior. Após assinar um termo se comprometendo a comparecer à Justiça, ele foi liberado.

A jovem, que nunca tinha vivenciado tal situação antes, disse que está triste, mas que recebeu o apoio da família e das amigas. Ela lembra que tomou o celular do militar quando percebeu que ele estava filmando suas partes íntimas e viu que havia imagens de outras meninas na galeria. A Polícia Militar não divulgou a identidade do militar, e o Regimento de Cavalaria de Guardas se recusou a comentar sobre o caso.