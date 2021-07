Choque entre caminhão guindaste, ônibus e articulado deixa um morto e 11 feridos no Rio

Um acidente grave deixou uma pessoa morta e 11 feridas na noite desta terça-feira (6) em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dois ônibus, um caminhão, um guindaste e um veículo de passeio colidiram próximo à subida da comunidade da Caixa-D'água, por volta das 18h30.

De acordo com informações do portal O Dia, com base em dados do Corpo de Bombeiros, oito pessoas tiveram ferimentos leves, três estão em estado mais grave e uma veio a óbito no local. Os feridos foram removidos para hospitais da região.