China oferece R$ 9 trilhões por cidade brasileira; veja qual

Nesta quinta-feira (28), internautas voltaram a debater um caso considerado controverso ocorrido em dezembro de 2023, quando um grupo de investidores chineses anunciou planos de transformar o município de Mataraca, na Paraíba, em uma metrópole futurista. O projeto, avaliado em cerca de R$ 9 trilhões — mais de 120 vezes o PIB do estado —, incluía a reconfiguração completa da cidade, com infraestrutura de alta tecnologia e a construção de um porto offshore.

O grupo, denominado Brasil CRT, prometia transformar a cidade em um centro de desenvolvimento global. Mas, o ambicioso projeto logo se viu envolvido em suspeitas. A promotora Ellen Veras Ximenes, do Ministério Público da Paraíba, solicitou à prefeitura de Mataraca documentos detalhados sobre o protocolo e as garantias do grupo chinês. As investigações apontaram indícios de irregularidades, incluindo:

Suspeita de que o projeto fosse uma cópia de um plano dinamarquês para Shenzhen, na China;

Declaração do consulado-geral da China em Recife afirmando que a Brasil CRT não opera oficialmente como empresa chinesa;

Falta de informações sobre a origem dos recursos;

Ausência de um site ou referências organizacionais sobre a empresa.

Diante das inconsistências, o projeto foi cancelado, permitindo que a cidade retornasse ao seu ritmo habitual. O prefeito Egberto Madrugada, que havia demonstrado entusiasmo pelo empreendimento, optou por não comentar o caso após o encerramento.