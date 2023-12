Em último dia na COP 28, Helder Barbalho destaca balanço da participação do Pará

Nesta sexta-feira (8), último dia de participação da delegação do Governo do Pará na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, que acontece em Dubai, o governador Helder Barbalho fez um balanço da presença do estado no encontro. A avaliação foi apresentada durante o evento “Transição no Sul Global: Construindo uma Economia Net Zero”, promovido pelo Pacto Global da ONU, em programação paralela à oficial da COP 28.

Barbalho citou ações realizadas durante a conferência, como o lançamento do plano de rastreabilidade da cadeia da pecuária, do Plano de Recuperação de Vegetação Nativa (PRVN) e do acordo de financiamento de R$ 300 milhões, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o projeto Descarboniza Pará. O chefe do Executivo paraense falou também sobre os resultados de um ano do Plano Estadual de Bioeconomia.

O governador abordou as ações que vêm sendo realizadas por sua gestão na área ambiental. "A partir de 2019, nós tivemos a percepção e a decisão de construir este processo de transição. Sabemos que um processo desta magnitude não é algo que se viabiliza da noite para o dia. Porém, o processo de construção desta nova agenda tem resultado de importantes colheitas e, acima de tudo, oportunidades que nos ambicionam a convicção e a certeza da possibilidade de um legado extraordinário ao Estado do Pará", afirmou.

Helder Barbalho reforçou o alinhamento das ações do estado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU. “Toda esta estratégia de desenvolvimento sustentável do Estado está diretamente integrada aos ODSs", disse, listando a integração a sete deles: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; trabalho decente e crescimento econômico; redução de desigualdades; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança do clima e parcerias e meios de implementação.

Pacto Global da ONU

A iniciativa foi lançada em 2000, pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. O Pacto Global é um convite para que empresas alinhem suas ações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e que contribuam para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). É a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo.