Na COP 28, Estado do Pará e BID assinam carta de intenções para projeto de descarbonização

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, assinaram uma carta de intenções neste domingo (3), como parte da programação da 28ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças do Clima, a COP 28, que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes.

O documento garante financiamento para o Projeto de Reforma Política para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, também conhecido como “Descarboniza Pará”, uma iniciativa que pretende investir em políticas públicas para acelerar a transição, no Estado, para uma economia de baixo carbono. O projeto prevê sustentabilidade fiscal alinhada à descarbonização da economia; conservação e restauração de ecossistemas; desenvolvimento da bioeconomia; entre outras ações, com a meta de alcançar emissões líquidas zero de gases de efeito estufa (GEE) até 2050.

“Esse é um momento muito especial na construção que o Estado do Pará está fazendo para descarbonizar sua economia e garantir a preservação da floresta, olhando para pessoas. Com a parceria do BID, nós impulsionaremos um novo modelo de desenvolvimento para o Estado, em que floresta viva possa ter o seu valor, gerar empregos verdes, trazer desenvolvimento local e alcançar nosso principal objetivo, que é cuidar da floresta cuidando das pessoas”, disse Helder Barbalho após a assinatura da carta de intenções. "Este apoio que estamos recebendo do BID compõe de forma decisiva a trajetória para que o Estado faça a transição ecológica e chegue em 2025, quando seremos sede da COP, sendo um exemplo para o Brasil e o mundo”, completou.

Ilan Goldfajn concordou que o Pará deverá ser um exemplo. “Para a gente, é uma honra ter um projeto desses, que nos traz da COP 28 e vai nos levar à COP 30. É um projeto moderno, que descarboniza, lida com uma forma holística com vários aspectos. Acho que será um exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo. Para nós, será uma prioridade”, garantiu.

O presidente do BID explicou que o financiamento do "Descarboniza Pará" faz parte de uma iniciativa maior do banco, que já tem uma série de países doadores comprometidos, o “Amazônia Sempre”. O programa do BID visa proteger a biodiversidade e acelerar o desenvolvimento sustentável a partir de três frentes: financiamento, troca de conhecimento e auxílio à coordenação regional entre países amazônicos.

“[O Descarboniza Pará] faz parte do nosso programa [Amazônia Sempre], que tem cinco pilares: monitoramento, cuidado com as pessoas, bioeconomia, cidades e agricultura sustentável”, detalhou Goldfajn.