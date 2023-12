Governador Helder Barbalho garante que Pará será exemplo de transformação para a COP 30

Em agenda deste domingo (3) na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, em Dubai, o governador Helder Barbalho garantiu que o Pará será um grande exemplo de transformação, na preparação para a COP 30, que será realizada em Belém em 2025.

A afirmação foi feita durante a abertura da Assembleia Geral da Coalizão Under2, uma rede global de estados e outros governos subnacionais comprometidos em zerar as emissões de carbono até 2025.

Em sua fala no painel "Abordando a tripla crise de crescimento, equidade e clima", o governador abordou as iniciativas do governo estadual para combater desmatamento, reduzir emissão de gases do efeito estufa e investir em bioeconomia.

"O Pará, que nas últimas décadas representou o maior desafio para a imagem do Brasil, será, em 2025, um grande exemplo de transformação da sua história", assegurou.

De acordo com Barbalho, o desmatamento no Pará reduziu cerca de 50% nos primeiros onze meses de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Para o governador, é preciso aliar o combate ao desmatamento ao desenvolvimento da economia paraense e suas vocações.

“Fazer a COP na floresta será um momento especial, quando todas as nações poderão lançar novas ambições de redução diante das urgências climáticas. Será Paris mais 10. Se em Dubai estão avaliando qual entrega foi realizada, em Belém será a oportunidade de lançar novos desafios e certamente, ampliando nossas obrigações”, comentou o governador, fazendo alusão ao 1º Balanço Global (Global Stocktake) do Acordo de Paris que está sendo discutido na COP 28.